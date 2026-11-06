Nhận định Crystal Palace vs Liverpool lúc 21h00 ngày 8/11/2026. Phân tích phong độ, lịch sử đối đầu, chiến thuật và dự đoán tỷ số trận Ngoại hạng Anh hấp dẫn.

Tổng quan trận đấu Crystal Palace vs Liverpool

Cuộc đối đầu giữa Crystal Palace vs Liverpool tại vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 8/11/2026 trên sân Selhurst Park, nơi đội chủ nhà quyết tâm giành điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Sau 9 vòng đấu, Crystal Palace đứng thứ 18 với 7 điểm, trong khi Liverpool xếp thứ năm với 15 điểm. Khoảng cách về thành tích cho thấy đội khách đang sở hữu lợi thế đáng kể trước cuộc chạm trán này.

Phân tích phong độ Crystal Palace vs Liverpool

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Crystal Palace vs Liverpool

Phong độ đội nhà Crystal Palace

Crystal Palace đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Ngoại hạng Anh. Sau chín trận, đội bóng mới giành 2 chiến thắng, một trận hòa và nhận sáu thất bại. Thành tích này khiến họ rơi xuống nhóm cuối bảng.

Hàng phòng ngự trở thành vấn đề đáng lo ngại khi Crystal Palace đã nhận 21 bàn thua, trung bình hơn hai bàn mỗi trận. Những khoảng trống giữa các tuyến thường xuyên bị đối phương khai thác.

Ở vòng đấu gần nhất, Crystal Palace thất bại 0-2 trước Tottenham. Trước đó, họ cũng để Newcastle đánh bại với tỷ số tương tự ngay tại Selhurst Park.

Dẫu vậy, chiến thắng 1-0 trước Fulham tại League Cup cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng tổ chức phòng ngự hiệu quả khi duy trì được sự tập trung.

Phong độ đội khách Liverpool

Liverpool đang thể hiện phong độ thiếu ổn định dù vẫn duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh suất dự Champions League.

Sau chín vòng Ngoại hạng Anh, đội bóng vùng Merseyside giành bốn chiến thắng, ba trận hòa và nhận hai thất bại. Họ ghi 11 bàn và để thủng lưới chín lần.

Thất bại 0-1 trước Arsenal ngày 1/11 khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Tiếp đó, đội bóng tiếp tục thua Fenerbahce 2-3 tại Champions League.

Hai kết quả không thuận lợi liên tiếp cho thấy Liverpool cần cải thiện sự tập trung trong phòng ngự, đặc biệt khi đối phương tổ chức phản công nhanh.

Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trước Brighton và màn vượt qua Villarreal 4-3 trước đó chứng minh Liverpool vẫn sở hữu khả năng tấn công đáng gờm.

Lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Liverpool

Xét về lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Liverpool, đội khách Liverpool là đội chiếm ưu thế trong những cuộc chạm trán Crystal Palace. Theo thống kê của Liverpool, hai đội đã gặp nhau 34 lần tại Ngoại hạng Anh, trong đó Liverpool giành 21 chiến thắng, hòa sáu trận và thua bảy lần.

Tuy nhiên, những kết quả gần đây cho thấy Crystal Palace không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Tháng 9/2025, Crystal Palace đánh bại Liverpool 2-1 tại Selhurst Park. Một tháng sau, đội bóng London tiếp tục thắng 3-0 ngay trên sân Anfield tại League Cup.

Dự đoán tỷ số Crystal Palace vs Liverpool và kết luận

Liverpool được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, thành tích sân khách và khả năng kiểm soát thế trận.

Trong khi đó, Crystal Palace đang gặp nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự. Việc liên tục nhận bàn thua khiến đội chủ nhà khó duy trì thế trận an toàn trước sức ép từ Liverpool.

xoilac dự đoán tỷ số: Crystal Palace vs Liverpool 1-2 FT

Kết luận

Nhận định Crystal Palace vs Liverpool cho thấy đội khách có nhiều cơ hội giành trọn ba điểm, nhưng trận đấu khó diễn ra một chiều. Crystal Palace sở hữu lợi thế sân nhà và từng gây bất ngờ trước Liverpool. Tuy nhiên, nếu thi đấu đúng khả năng và cải thiện hiệu quả dứt điểm, Lữ đoàn đỏ nhiều khả năng sẽ tìm lại chiến thắng tại Ngoại hạng Anh.