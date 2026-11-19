Hull City vs Brighton diễn ra 21h00 ngày 22/11/2026. Liệu điểm tựa sân MKM có giúp đội chủ nhà ngăn chặn sức ép từ Brighton đang thăng hoa

Trận đấu Hull City vs Brighton tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27 hứa hẹn mang đến màn so tài đáng chú ý giữa hai đội có phong độ trái ngược. Hull City đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chiến thắng, trong khi Brighton duy trì phong độ ấn tượng và cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Dù phải thi đấu trên sân khách, Brighton vẫn được đánh giá cao hơn nhờ khả năng tấn công hiệu quả cùng lối chơi ổn định.

Tổng quan trận đấu Hull vs Brighton

Cuộc đối đầu Hull City vs Brighton diễn ra lúc 21h00 ngày 22/11/2026 trên sân MKM Stadium. Đây là trận đấu thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.

Trước vòng đấu, Hull City đứng thứ 13 với 11 điểm sau 10 trận. Trong khi đó, Brighton xếp thứ hai với 22 điểm, chỉ đứng sau Arsenal. Khoảng cách 11 điểm phản ánh sự khác biệt về thành tích giữa hai đội.

Phong độ đội nhà Hull City

Hull City đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chưa giành được chiến thắng trong năm vòng đấu Ngoại hạng Anh gần nhất. Đội bóng có ba trận hòa và hai thất bại, cho thấy khả năng duy trì sự ổn định chưa thực sự thuyết phục.

Ở vòng đấu gần nhất ngày 7/11, Hull thất bại 0-1 trước Arsenal. Trước đó, họ hòa Ipswich 2-2, Brentford 1-1 và Everton 2-2, đồng thời để thua Fulham với tỷ số 0-1.

Những kết quả này cho thấy Hull có khả năng cạnh tranh nhưng thường thiếu sự hiệu quả ở những thời điểm quyết định. Đội bóng tổ chức phòng ngự tương đối chặt chẽ, song hàng công chưa tận dụng tốt cơ hội.

Phong độ đội khách Brighton

Brighton đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Ngoại hạng Anh. Sau 10 vòng đấu, đội bóng giành bảy chiến thắng, một trận hòa và chỉ nhận hai thất bại.

Đặc biệt, Brighton ghi tới 26 bàn và chỉ để thủng lưới bảy lần, đạt hiệu số dương 19. Đây là minh chứng cho khả năng tấn công hiệu quả cùng hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Trong những trận gần đây, Brighton đánh bại Brentford 2-0, Manchester City 1-0 và giành chiến thắng 1-0 trước Getafe tại UEFA Conference League. Tuy nhiên, đội bóng cũng từng thất bại 0-2 trước Liverpool.

Lịch sử đối đầu Hull vs Brighton

Lịch sử đối đầu giữa Hull City vs Brighton không quá chênh lệch. Hai đội từng gặp nhau nhiều lần tại Championship và FA Cup, trước khi cùng góp mặt tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.

Trong 5 lần chạm trán trên, Hull City giành 2 chiến thắng, Brighton thắng 1 và hai đội hòa 2 trận.

Dự đoán tỷ số Hull vs Brighton

Xét về phong độ giữa Hull City vs Brighton, chất lượng đội hình và hiệu suất ghi bàn, Brighton được đánh giá cao hơn. Đội khách đang sở hữu hàng công hiệu quả, trong khi Hull chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng.

Tuy nhiên, Hull City có thành tích sân nhà tương đối chắc chắn và có thể gây khó khăn bằng lối chơi phòng ngự tập trung.

Xoilac dự đoán tỷ số Hull City vs Brighton: 1-3 FT.

Kết luận

Trận đấu Hull City vs Brighton ngày 22/11/2026 được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều có mục tiêu quan trọng. Hull cần điểm để cải thiện vị trí, trong khi Brighton hướng đến chiến thắng nhằm tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Dù Hull City có lợi thế sân nhà và khả năng phòng ngự tương đối tốt, Brighton vẫn được đánh giá vượt trội về phong độ lẫn hiệu quả tấn công. Nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, đội khách nhiều khả năng giành chiến thắng 2-0, qua đó tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.