Liverpool vs Man Utd khai cuộc 23h30 ngày 22/11/2026 tại Anfield. Đại chiến nước Anh hứa hẹn bùng nổ với nhiều tình huống hấp dẫn và bất ngờ

Trận Liverpool vs Man Utd tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27 hứa hẹn trở thành tâm điểm của bóng đá Anh cuối tuần. Liverpool đang sở hữu phong độ tích cực cùng lợi thế sân nhà, trong khi Manchester United gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải.

Dù có sự chênh lệch về thành tích, cuộc đối đầu giữa hai đại kình địch luôn chứa đựng những diễn biến bất ngờ và khó đoán.

Tổng quan trận đấu Liverpool vs Man Utd

Cuộc đối đầu Liverpool vs Man Utd diễn ra lúc 23h30 ngày 22/11/2026. Trận đấu được tổ chức trên sân Anfield, thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.

Trước vòng đấu, Liverpool đứng thứ tư với 18 điểm sau 10 trận. Trong khi đó, Manchester United xếp thứ 18 với 8 điểm, tạo ra khoảng cách đáng kể giữa hai đội trên bảng xếp hạng.

Phong độ đội nhà Liverpool

Liverpool đang thể hiện phong độ tương đối tích cực tại Ngoại hạng Anh. Sau 10 vòng đấu, đội bóng giành năm chiến thắng, ba trận hòa và nhận hai thất bại.

Ở trận gần nhất ngày 8/11, Liverpool đánh bại Crystal Palace 3-1 ngay trên sân khách. Alexis Mac Allister, Florian Wirtz và Alexander Isak lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng sau thất bại trước Arsenal.

Thống kê cho thấy Liverpool ghi 14 bàn và để thủng lưới 10 lần sau 10 vòng. Khả năng tấn công vẫn mang đến nhiều điểm tích cực, nhưng hàng phòng ngự chưa thực sự duy trì được sự chắc chắn.

Phong độ đội khách Man Utd

Manchester United đang trải qua giai đoạn đáng thất vọng tại Ngoại hạng Anh. Sau 10 vòng đấu, Quỷ đỏ chỉ giành một chiến thắng, năm trận hòa và nhận bốn thất bại.

Đáng chú ý, Manchester United chưa có chiến thắng nào trong năm trận gần nhất tại giải đấu. Hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm khiến đội bóng đánh rơi nhiều điểm số quan trọng.

Ở vòng đấu gần nhất ngày 8/11, Manchester United hòa Aston Villa 4-4 trong trận đấu đầy kịch tính. Dù hai lần bị dẫn trước với cách biệt hai bàn, Quỷ đỏ vẫn giành lại một điểm nhờ các pha lập công muộn của Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu.

Lịch sử đối đầu Liverpool vs Man Utd

Lịch sử đối đầu Liverpool vs Man Utd đang nghiêng về Manchester United. Trong năm lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ giành hai chiến thắng, Liverpool thắng một và hai đội hòa nhau.

Đáng chú ý, Manchester United toàn thắng 2 cuộc đối đầu gần nhất, trong đó có chiến thắng 2-1 ngay tại Anfield vào tháng 10/2025.

Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi nhận Liverpool từng đánh bại Man Utd 7-0 trên sân nhà vào tháng 3/2023. Điều này cho thấy những cuộc đối đầu giữa hai đội luôn có khả năng xuất hiện kết quả bất ngờ.

Dự đoán tỷ số Liverpool vs Man Utd

Xét về phong độ hiện tại, vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Liverpool đang được đánh giá cao hơn. Đội bóng vùng Merseyside có khả năng tổ chức tấn công tốt và đang duy trì sự ổn định hơn đối thủ.

Manchester United sở hữu tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận nhưng hệ thống phòng ngự vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Việc phải thi đấu tại Anfield sẽ khiến Quỷ đỏ đối mặt với sức ép lớn.

xoilac dự đoán tỷ số Liverpool vs Man Utd: 3-2 FT.

Kết luận

Trận Liverpool vs Man Utd ngày 22/11/2026 được kỳ vọng mang đến màn đại chiến hấp dẫn tại Ngoại hạng Anh. Liverpool có lợi thế sân Anfield cùng phong độ tích cực, trong khi Manchester United đang chịu nhiều áp lực sau những kết quả thiếu thuyết phục.